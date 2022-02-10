銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)佈局高頻高速材料有成，1月訂單大增並創下新高，在海外與中國當地半導體測試應用的老化板及探針板訂單亦已見逐月成長趨勢，騰輝電子-KY預估，今年將是有具體的訂單貢獻的一年。

騰輝電子-KY主要產品應用較多在汽車電子相關領域，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，隨著汽車電子缺芯問題已逐步緩解，且車市升溫散熱需求大增，騰輝電子-KY多個終端認證陸續將在上半年進入量產，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，具有大量散熱需求，並且散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，因此看好電動車未來成長的驅動下，公司有信心將散熱材料業績進一步推昇。

在新產品部分，騰輝電子-KY在高頻高速一系列tec-speed高速低損耗材料應用長期深耕努力有成，1月訂單大幅增加並創下新高，散熱材料市場需求逐步回溫，近期汽車板以及散熱金屬基板產品拉貨動能逐漸提昇，軍工航天材料終端認證上持續深耕，並積極佈局半導體測試應用的終端開發，目前在半導體測試應用的老化板及探針板訂單，在海外與中國當地，以見逐月成長趨勢，今年會是有具體的訂單貢獻的一年。

騰輝電子-KY 1月合併營收為5.89億元，年增12.72%。

騰輝電子-KY表示，散熱材料仍為主要動能，除持續擴大在散熱金屬基板上的領先地位外，5G通信與元宇宙應用時代來臨，將繼續推進高頻、高速材料及精密化的輕薄短小應用需求，並積極介入顯示技術走向Mini LED、Micro LED背光技術，保持在顯示技術應用領域的優勢。公司始終專注於提供高性能的產品，持續採取多元化經營策略，並秉持一貫穩定紮實的長期營運方針，致力於提升技術與獲利效益。