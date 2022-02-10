文/朱涵瑜

新冠肺炎疫情爆發至今兩年，帶領台灣防疫任務的指揮官陳時中，每日下午的疫情記者會，不僅讓陳時中成了全台高曝光度的政務官之一，連帶也讓他頻頻被點名有望批綠袍參選台北市長。對於這些說法，陳時中的回應從「不排斥選舉」到「先把防疫工作做好，看到隧道曙光才會離開」，雖然沒有卻表態參選，但種種說法似乎都「語帶保留」，因此，也被外界解讀為「有意參選」，面對台北市長選舉這一仗，陳時中是否有贏面？

沒官方粉專助陣網路聲量仍居高不下！陳時中防疫助攻熱議度高

過去這兩年，陳時中因為防疫有功，聲勢水漲船高，連帶出現「順時中」口號，但後續也因為防疫問題、疫苗爭議等等而挨轟，使得陳時中的好感度出現變化。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計調查，疫情爆發這兩年（2020年、2021年），陳時中的網路聲量始終居高不下，幾乎都是名列前茅，而且陳時中沒有官方臉書粉專，沒有粉專的助陣號召之下，還能有這般高人氣討論度，「阿中熱度」的確不容小覷。

從防疫五月天到五漢廢言？！疫情爆發2年陳時中網路好感度年降4成

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2020/01/01~2021/12/31）觀察分析，陳時中的網路好感度比值(P/N)，在防疫第一年（2020年）達到0.72，算是相當不錯的成績，因此，整個防疫發言團隊，被封為「防疫五月天」，人氣爆棚，陳時中甚至還帶著「防疫五月天」造訪南台灣，幫忙宣傳國旅觀光，宣導防疫兼顧觀光；到了2021年，不少國家開始施打疫苗，台灣的國產疫苗政策、國外疫苗採購、本土疫情大爆發等等問題，皆讓陳時中飽受批評，因此，網路好感度比值明顯降至0.41，比前一年少了43%。防疫政策做得好、做得壞，民眾、網友給的反饋，都是陳時中「參選」的參考指標。

經歷不少爭議與抨擊，似乎讓有意參選台北市長，而且呼聲極高的陳時中，態度開始轉趨低調，能否在最後關鍵時刻爭取更佳好感度，力拚提名出線，就看陳時中何時能看到防疫隧道曙光。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2021年12月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳時中』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。