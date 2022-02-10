華燈初上大演員都在這！

說到Netflix必看的經典台劇，一定會讓你想起最近超火紅的《華燈初上》！該劇以三部曲模式釋出，藉由1980年代台北市中山區林森北路條通商圈為背景，描繪日式酒店「光」的媽媽桑與旗下小姐愛恨情仇的感情羈絆，從命案前的條通日常到探索犯案動機，劇情穿插不同時間軸發展，也讓觀眾紛紛當起名偵探，積極找出可能的殺人兇手。

在敲碗等待第3季上映前，不妨先跟著《DailyView網路溫度計》，利用《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看網友熱議的20大《華燈初上》第1季與第2季演員有哪些吧！

溫馨小提醒：以下有雷慎入！

●張軒睿

譽有「國民弟弟」之稱的男演員張軒睿，在《華燈初上》中扮演戀愛值為零的大學生何予恩，因為好友帶他到日式酒店「光」舉辦慶生趴踢，讓何予恩對前來服務的蘇慶儀產生愛慕情誼，雖然外表木訥寡言，卻有積極求愛的決心，也被觀眾列為犯下兇殺案的可能人選之一。

網友對張軒睿的演技點評，「張軒睿演得很好，只是角色太不討喜」、「張軒睿有把何予恩小屁孩的感覺演出來」。

●李李仁

說到華燈初上的名場面，不少觀眾都會想到李李仁與劉品言的對手戲！李李仁在故事線中擔綱流氓「彪哥」一角，是花子（劉品言飾）在娼寮時期的恩客，不僅在「光」大膽把嚼過的冰塊丟進花子的衣服內，把花子擄走後強暴逞兇的場景也讓觀眾直呼「演到被嚇壞」！

網友在論壇表示「李李仁那個口音真的感覺有混過」、「看到眼眶泛淚」、「李李仁非常驚艷」、「超想扁他的，夠壞」。

●謝瓊煖

曾獲第49屆金鐘獎戲劇節目女配角獎的謝瓊煖，在《華燈初上》裡主演「季滿如」要角，她在劇中向中村正男爭寵不成，也讓她對得寵的蘇慶儀產生厭惡感，另因積欠龐大債務仍勤於在日式酒店上班，獲得蘇慶儀生前分配的股權後，便想以資深小姐的身份當起媽媽桑。

網友對謝瓊煖詮釋角色的演技讚嘆「演最好我投阿季」、「阿季似乎符合大家印象中有點年紀的酒店小姐形象，真的棒」。

●謝欣穎

從模特兒轉職女演員的謝欣穎，不僅曾榮獲第43屆金馬獎最佳女配角獎，在《華燈初上》中完美消化「光」最安靜的小姐「百合」，劇中的妝容與造型更讓網友認同「彷彿生錯年代」。整個故事主軸雖然百合看似沒有太多話語，但是她獨特的魅力與距離感，加上對客人欲擒故縱的相處模式，也是「光」的重要角色之一。

網友認為「百合一出場就覺得超美，也是我心裡的第一」、「謝欣穎的百合讓我驚艷」、「百合臭臉時真的超吸引人的」、「謝欣穎偶爾飛來一句吐槽蠻好笑的」。

●鳳小岳

中英混血的演員鳳小岳在劇中飾演富含浪漫情懷的電視台編劇「江翰」，雖然擁有滿腔熱血的創作熱忱，在面對個人情感時卻顯得毫無頭緒，在初臨日式酒店「光」時對羅雨儂充滿愛意之情，交往後卻對她強勢的性格極為厭倦，後來轉身對蘇慶儀示愛，也讓羅雨儂和蘇慶儀多年的姐妹情誼陷入決裂。

網友表示鳳小岳「演得不錯，感情上很渣，但也是好人」、「在華燈扮演的江翰真的有讓我感受到他的渣，這時成熟的魅力也確實給人渣的合理的感覺」。

●郭雪芙

郭雪芙於戲劇圈不斷耕耘，在《華燈初上》扮演知名大學新聞系學生「王愛蓮」，日常生活追求物質滿足，在打工外送到「光」的時候意外受到顧客賞識，入行成為酒店招牌小姐之一。身為何予恩的同校同學，王愛蓮也常提供方法讓何予恩得到蘇慶儀關注，在「光」生意慘淡之際，選擇投靠寶寶所開設的「Sugar」酒店，懂得察言觀色也成為她的特點之一。

網友對郭雪芙的演技給予高度肯定「如果是角色性格的話最喜歡愛子，直來直往雖然有點衝動，但反而真實」、「推一下郭雪芙的演技覺得進步很多」。

●劉品言

劉品言在劇中演譯「李淑華」一角，在娼寮工作時暱稱「華華」，擁有傲人豐滿的身材也成為她的賣點，後來因為殺人未遂入獄服刑，因此認識獄友羅雨儂，出獄後便受羅雨儂邀請成為日式酒店小姐「花子」，「笑得奔放、看得妖媚」的人格特質，也讓李淑華在條通如魚得水。

日前劉品言更自曝與李李仁演出擄人強暴這場戲時，自己滾出廂型車至少60圈以上，也讓網友紛紛讚嘆「這幕全劇最精彩」、「劉品言將日常平易近人但被強暴後那種哀傷的感覺扮演得恰到好處」。

●吳慷仁

第二季預告釋出時，吳慷仁男扮女裝的角色隨即掀起網友一陣騷動！吳慷仁在《華燈初上》中反串日式酒店「Sugar」媽媽桑角色，從店內服伺客人到店外與「光」的小姐對話，都讓網友不斷驚呼「幾乎忘記他是吳慷仁了，怎麼這麼會演」。

網友對吳慷仁跨性別演出分享「感覺得到很用心演出每個角色」、「看得出來他有認真做功課」、「吳慷仁的演技又提高一個層次欸，他一出來我就笑了」、「吳慷仁演的超好超嫵媚」、「抓成哥屁股那一下真的是靈魂欸」。

●楊謹華

楊謹華在《華燈初上》飾演蘇慶儀，在前份工作受到老闆賞識，便決定與羅雨儂一起合夥頂下日式酒店「光」，與眾不同的高冷氣質加上熟稔的說話技巧，讓蘇慶儀從擔任老闆娘起就深受顧客愛戴，儘管未能與江翰開花結果，最終仍選擇與中村正男結婚，卻也讓她成為小姐們的眼中釘，埋下日後兇殺案的導火線。

楊謹華在劇中的演技也被受網友讚賞，「最喜歡蘇慶儀，把這麽內斂自卑的角色表現的淋漓盡致」、「很喜歡蘇的戲份，每段都很有層次」、「每個演員都演得很棒，楊謹華一如既往的又說服了我，真的很厲害」。

●林心如

飾演羅雨儂的林心如，在劇中被眾人稱為「蘿絲媽媽」，儘管曾因前夫吳少強鋃鐺入獄，出獄後仍在舊時玩伴蘇慶儀的鼓勵下共同開設日式酒店「光」，順利在條通打響知名度，隨著羅雨儂、蘇慶儀與江翰三角戀曝光，蘇慶儀傳出遭人殺害，也讓羅雨儂被觀眾猜測可能是這起兇殺案的嫌犯之一。

網友也分享觀後感想，「林心如演的恰如其分、很適合羅的角色」、「林心如情緒掌握適中，對比蘇慶儀內心的轟轟烈烈，羅雨儂平淡灑脫的詮釋我覺得正好」、「真的覺得林這部演得很好，內亂不張揚卻能讓人感受到她每個情緒」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年02月07日至2022年02月06日，共1年。

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