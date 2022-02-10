台中市西區昨天深夜傳出槍擊案！據了解，警方晚間11時許獲報到場，34歲男子在館前路租屋處開槍自戕，頭部遭槍擊中彈，現場留有遺書，已明顯身亡，警方正進一步追查釐清案情。
據了解，現場無任何打鬥或毀損跡象，男子身旁留有一份遺書，相關死因仍持續調查釐清中，並待檢察官、法醫相驗，現場所遺留槍枝，警方將持續追查槍枝來源。
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