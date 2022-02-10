1998年所推出的瓊瑤電視劇《還珠格格》，堪稱華語戲劇的經典之作，也是不少人共同的童年回憶，不僅開播時創下驚人收視、紅遍兩岸三地，也捧紅了劇中參與演出的趙薇、林心如、蘇有朋等人。其中，飾演「賽婭公主」的女星張恆，當年便憑著精緻五官與仙氣獲得大眾矚目，如今20幾年過去她的近況也曝光。

張恆在當年的《還珠格格》中，飾演隨著父親西藏王到北京拜訪乾隆皇帝的刁蠻公主「賽婭」，因驚人美貌與空靈氣息受到不少觀眾喜愛。而當時該角色原本預定由林心如飾演，最後張恆是因受到大學室友趙薇的推薦，劇組才做出調整讓她拿下這個角色，也因此打開星路、紅極一時。不過，張恆在結婚生子後於2009年開始淡出螢光幕，直到2015年孩子逐漸長大才復出拍戲。

但時隔多年，張恆已無法恢復當年的名氣，即使為了擺脫清純形象而剪了一頭俐落短髮，還在去年與馬天宇、戚薇等知名演員合作演出科幻劇《你好，安怡》仍沒有引起太多討論。而出道多年保養得宜的張恆，外貌雖相當凍齡，近日也積極經營社群媒體與粉絲們互動，甚至嘗試與其他明星一樣在直播中帶貨，但收看人數相當少，甚至比一般網紅的人氣還要低，讓不少網友不勝唏噓，直呼「現在的網紅竟比女星還紅」、「這直播流量還真慘」、「怎麼有點淒涼」。

張恆出道多年仍維持凍齡美貌。（圖／微博@張恆）