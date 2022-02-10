外界屢傳衛福部長陳時中可能會參選年底台北市長選舉，他對此雖數度回應，內容卻總帶玄機，昨(9日)接受網路節目專訪時強調政務官有任務在身，更比喻選舉與否就像等火車一樣，不會早早去月台等火車開，而是會等到事情都做完才會去坐火車。此話一出，引發網友討論，其中不少讀者在本報新聞下方留言表達不認同此言，還有人酸「火車又沒你的座位，下車推車吧」。

陳時中在Yahoo TV政論談話性節目《齊有此理》中被問及是否參選台北市長，他說，我是政務官，現在是任務在身，一定要把這個任務能夠清楚交代跟完成，才有可能去做其他事情。至於何謂隧道的曙光，他解釋，就是整個疫情的控制是在政府常規的運作下，又是經濟和生活的正常化都承擔得起，才叫做看到曙光。

陳時中也說，現在想什麼都多的啦，現在想得就是防疫怎麼做好，食安信心怎麼來建立，這兩個現在是最明顯任務。主持人王時齊詢問「所以最後(宣布參選)的時間點可能會？」陳時中說，「沒有，就好像坐火車一樣，我不會坐在月台等火車開，我要事情都做完了，我才會到火車站，到站如果火車已經開了，那我們就祝福它。」所以沒有設想一個壓線時間點。

對於陳時中的說法，有網友在《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有超過160則留言，不少人說「那我希望火車已經開走了你再去月台」、「火車開也不會載你啦！」「看起來還是一位想當官的牙醫」、「好像有把握一定能上車？」