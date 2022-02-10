大陸國家衛健委通報，2月9日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例29例。其中境外輸入病例22例（廣東9例，上海8例，吉林2例，浙江1例，福建1例，廣西1例），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東1例，廣西1例）；本土病例7例（均在廣西百色市）。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

當日新增治癒出院病例96例，解除醫學觀察的密切接觸者3263人，重症病例與前一日持平。

境外輸入現有確診病例640例（其中重症病例1例），現有疑似病例1例。累計確診病例12847例，累計治癒出院病例12207例，無死亡病例。

截至2月9日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1428例（其中重症病例4例），累計治癒出院病例100599例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例106663例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者1551339人，尚在醫學觀察的密切接觸者40352人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者28例，其中境外輸入27例，本土1例（在遼寧瀋陽市）；當日轉為確診病例2例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察39例（境外輸入31例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者824例（境外輸入739例）。