國民黨去年底幾場選舉皆失利，慘遭「三殺」。國民黨台北市議員羅智強為四大公投謝票，從台北徒步400公里到屏東。談到「國民黨到底缺乏什麼？」羅指出，這場苦行讓他感受到，黨內同志不該太執著於「國民黨」三個字，關鍵是「從事到人到黨」，應先讓大家喜歡國民黨裡的人，再自然認同國民黨。此說法引熱議，網友對此議題踴躍留言的反應，也讓網友直呼驚人。

羅智強9日接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨內因接連受挫士氣低迷，他建議黨內同志不要太執著於「國民黨」三個字，畢竟不可能讓很多人喜歡國民黨，只能讓大家先喜歡國民黨裡的人、支持這些人做的事，進而自然認同國民黨，因黨只是人的聚合體；就像民眾無法都認出羅智強，但能讓民眾認同羅智強這個人所做的事，「從事到人到黨」是一整個說服的過程。

羅智強更喊話，國民黨要學習以前在野的民進黨，尤其是黨外時期的民進黨，那種除了草鞋一無所有的精神，走上街頭並走入群眾，感受土地聲音，民眾感動的力量才會出來，所以黨內同志要勇敢走出去、不要放棄。

此說法引發熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》及臉書相關連結留言：「國民黨到底缺了什麼？缺腦子，不長腦，整天正事不做盡幹蠢事」、「大家的反應好驚人，但也說出了事實」、「沒有願景無法感動人民，沒有徹底改革不會吸引人民，願景與改革國民黨都沒有」、「講了一堆空洞無意義的話語是沒有用的，國民黨只會喊『下架民進黨』，只會越來越沒落」、「朱立倫不是一個戰鬥型的、積極型的黨主席。朱立倫現在可以開始培養、訓練國民黨至少有要有無數個『羅智強』」。