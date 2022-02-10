桃園市長鄭文燦10日主持防疫會議說，桃園居家隔離下降至512人，另春節至今社區尚未採檢出個案，代表社區沒有隱形傳播鏈。不過，有一例西堤群聚的確診個案（案17805）解隔離出院後，又轉陽性，但採檢後Ct很高，屬於舊案，沒有列為新增個案。

鄭文燦表示，桃園居家隔離下降至512人，另集中檢疫所有396人。他也說，檢疫所內有142人是某職場1名越南籍移工日前確診，因此送集中檢疫，今天解隔142人，因此數字還略有下降。至於亞旭收尾，由前進指揮所說明。

採檢站部分，鄭文燦說，桃園有2固定採檢站、6社區臨時採檢站，為了讓大溪居民方便，大溪河東採檢站位於大溪區綜合運動公園，河西在仁愛市民活動中心，採1天河東、1天河西模式，9日採檢562人並沒有新增個案。

但鄭文燦也提到，有1例案17805解隔出院，採檢Ct很高，因是舊案，沒有列為新增個案。另桃園累計採檢96158人，春節至今，並沒有在社區找到新個案，其他都是匡列採檢確診，代表社區沒有隱形傳播鏈。

因11日開學，教育局發布校園強化防疫指引，重點為成立防疫小組，盤點防疫物資，入口體溫監測跟手部消毒實聯制戴口罩，用餐使用防疫隔板、不交談，如果老師沒打2疫苗，需PCR檢測，家庭成員要量體溫登記聯絡簿。活動盡量線上，若實體須保持社交距離，2月畢業旅行校外教學暫緩或延期。仍採取1人確診全校停課14天，較高防疫標準政策，以便後面疫情清零。