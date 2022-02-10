今天在棒球界傳來一則令人心痛的消息，前美國職棒運動家球員傑瑞米吉昂比(Jeremy Giambi)驚傳過世，享年47歲，而他是前洋基巨星吉昂比(Jason Giambi)的親弟弟，雖然名氣相對較低，但也有著6年的大聯盟生涯，還與哥哥一起在運動家並肩作戰過。

We are heartbroken to learn of the passing of a member of our Green and Gold family, Jeremy Giambi. We offer our condolences to Jeanne, Jason, and his family and friends. pic.twitter.com/sBSEyRb2z4 — Oakland A's (@Athletics) February 9, 2022

據美媒報導，傑瑞米在南加州的住處過世，此消息是由他的經紀人所給出，不過他並沒有透露過世原因。而得知此消息後運動家也在官方推特表達哀悼，他們說：「得知我們的綠金家族成員傑瑞米去世，感到心碎，我們向他的家人和朋友表示哀悼。」可見他在運動家有一定地位。

傑瑞米生涯打擊率.263，有52轟、209分打點，一開始從皇家起步，接著陸續效力運動家、費城人、紅襪，2000到2002年在運動家期間曾與哥哥一同並肩作戰，2001年他的平均表現最為突出，打擊率高達.283，有12轟、57分打點，而哥哥則在2000年時奪下美聯MVP，兩人狀況都很不錯。

而值得一提的是，傑瑞米還是知名棒球電影《魔球》主角之一，當時電影描述運動家透過另類操作卻打出驚奇賽季的故事。此外吉昂比兄弟會被台灣球員熟知，是因為哥哥曾與我國強投王建民在洋基時期合作過，另外哥哥2015年還受邀來台參加中華職棒明星賽全壘打大賽。