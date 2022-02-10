台股加權指數10日開在18217點，連四日開高，權王台積電（2330）開在639元，較前一日上漲6元，元太（8069）被納入MSCI成分股，早盤股價上漲逾3％，買盤追價，早盤成交量激增逾8000張，航空雙雄及貨櫃三雄亦是盤面交投熱點，台股早盤上漲逾70點，站上月線關卡。

受到公債殖利率於關鍵通膨數據公布前拉回、企業財報表現強勁帶動，大型科技成長股領軍跳漲，美國四大指數全面收高。

道瓊工業平均指數2月9日終場上漲0.86％（305.28點）、收35768.06點，創1月14日以來收盤新高。那斯達克指數上漲2.08％（295.92點）、收14490.37點。

費城半導體指數勁揚3.35％（118.59點）、收3653.72點。

國票投顧指出，台指期夜盤在美股帶動下，上漲84點，漲幅0.46％，台股10日早盤亦站上月線關卡，惟台股連日上漲恐出現獲利了結賣壓，盤中或有小幅拉回，建議留意權值股表現是否強勁，並待月線確定站穩後，偏多操作。

台股9日跳空開高越過十日線，並在電金傳產族群合力推升下走高，終場以紅K重新站回頸線之上，且實體紅K居多，有助台股站穩萬八關卡。

另從技術指標來看，9日KD值自低檔黃金交叉，短線上漲力道有轉強趨勢，雖然當前指數上方仍有月線橫亙，然指數仍有望挾連四紅K氣勢，挑戰一鼓作氣，重返所有均線之上。

短線區間暫看18000～18500點，操作建議聚焦具有基本面利多支撐，且股價目前位階偏低，有望迎來落後補漲的標的。