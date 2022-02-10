受新冠肺炎疫情的影響，人們對空氣品質的要求越來越高，這也帶動了二氧化碳（CO2）濃度監測感測器的市場需求。在這方面，亞洲、歐洲和北美的法規也推動這一發展。例如，在美國加州，私人住宅的通風系統都必須配備二氧化碳感測器。

自2022年1月中旬開始，英飛凌科技（Infineon）將透過其XENSIV PAS CO2感測器來滿足這一日益增長的需求，這是一款用於監測室內空氣品質並降低能源成本的創新型二氧化碳感測器。該產品適用於通風系統、空調系統、可攜式室內空氣監測設備和智慧音箱等應用。在2022年CES上，XENSIV PAS CO2感測器在CES 2022創新獎中，贏得了「智慧城市」類別的獎項。

英飛凌電源與感測系統事業部總裁Andreas Urschitz表示，相關政策法規的推出，以及公眾對空氣品質問題的認識不斷深化，使得對於良好空氣品質的需求正在不斷增長。英飛凌全新的二氧化碳感測器是一款性能卓越的解決方案。該感測器與當前市場上的其他產品相比，體積更小、更易於整合。這款感測器可用於教室、辦公室、餐廳和住宅等任何有人員聚集的場所。我們期待從1月中旬開始可以向我們的直接客戶和分銷商供應這款感測器。

透過將XENSIV PAS CO2感測器建置於空調系統或空氣品質監測器當中，可針對性地控制空氣品質。這一方法有助於改善人體的健康狀況並提高工作效率。科學研究發現，只要室內的二氧化碳濃度達到1000ppm（百萬分之一），就會讓人昏昏欲睡，並影響專注力。

良好的空氣品質也有助於抗擊新冠疫情。研究報告表明，二氧化碳濃度與氣溶膠濃度之間存在正相關關係，而氣溶膠是病毒（例如，COVID-19或流感病毒）的傳播途徑之一。這意味著，在有效監測室內二氧化碳濃度的基礎上，英飛凌的XENSIV PAS CO2感測器還能夠透過及時調節通風等方式，有效降低病毒傳播風險。

這款二氧化碳感測器還可以對室內的二氧化碳濃度值進行精準的監測，並在此基礎上準確控制教室、辦公室、餐廳和住宅的通風時間，從而節約能源。同時，它還能夠根據精確的感測器資料按需使用通風系統，降低通風系統的運行成本。

由德國慕尼黑科技公司eesy-innovation與英飛凌合作生產的可?式二氧化碳感測器「co2go」將成為XENSIV PAS CO2感測器在市場中的首批商用產品之一。co2go將於1月底通過實體店管道發售。該設備可連接到智慧手機或筆記型電腦，並就房間內不同位置的空氣品質提供詳細且可靠的訊息，為用戶健康和福祉帶來助益。

英飛凌的XENSIV PAS CO2感測器基於創新的PAS（光聲光譜）技術，因而能夠以非常小的占板空間，實現極其高效的空氣品質監測。該感測器的尺寸不及傳統CO2 NDIR感測器的四分之一，是同尺寸感測器中少數符合加州Title 24標準的產品。英飛凌在顛覆性的PAS技術方面擁有眾多專利，同時也在MEMS技術領域處於領先地位。

XENSIV PAS CO2感測器中整合的微控制器可將檢測到的二氧化碳濃度值直接轉換為ppm值，該資料可通過串列I2C、UART和PWM這三個介面取得。該感測器的二氧化碳濃度測量範圍為0ppm至32000ppm，測量精度為±30 ppm±3％讀數（0-8000ppm）。此外，其生產工藝還將為客戶帶來更多裨益。例如，英飛凌基於該生產工藝，推出了首款支援SMD功能的CO2感測器，該感測器符合國際JEDEC標準，可採用回流焊接工藝進行無引腳表面貼裝。