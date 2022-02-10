大家都不希望見到健檢報告上，出現血管硬化、血栓、血管阻塞等詞句，其實它們描述的都是同一件事，也就是指低密度膽固醇超標卻未能適當調控所導致。但是「膽固醇指數越低越好」，這個觀念也並非絕對正確。網傳膽固醇過低會引發失智，對此，長庚醫院失智症專科徐榮隆醫師指出，適度以藥物將膽固醇指數調節至標準值，對於防止血管型失智症有幫助，但指數的確並非越低越好。

●搞懂膽固醇 到底數值多少才OK？

膽固醇是腦部與神經連結的主要成分，不僅用來保護細胞膜強度及流動性，也是每個細胞製造細胞膜所需的原料。

不過看總膽固醇指數時，必須同時注意高密度膽固醇（HDL，好膽固醇）、低密度膽固醇（LDL，壞膽固醇）及三酸甘油酯的指數。

其中最要關心的是低密度膽固醇的數值，這和罹患心血管疾病的機率成正比，低密度膽固醇越高，血管老化的速度會越快，更容易造成心血管硬化及腦梗塞。徐榮隆醫師指出，腦梗塞大約佔了中風案例的7成，特別值得注意。

由於壞膽固醇指數過高會導致血管硬化，總膽固醇指數過低則恐養分供應不足，因此足夠營養和維繫剛好的總膽固醇，是維持心腦血管健康的重要指標，可幫助降低罹患心腦血管疾病與失智機率。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

膽固醇過低恐引發失智症？醫師破解迷思。(影音來源/中時新聞網曾信翰製作)

●適度調控膽固醇 藥物、飲食及生活習慣、運動是3大關鍵

徐榮隆醫師強調，研究數據顯示，低密度膽固醇超標者，若能適當調穩數值，罹患血管型失智的機率大降4成以上。

以飲食來說，膽固醇多來自富含飽和脂肪酸、反式脂肪食物，像是人造奶油、油炸食物、精緻甜點、紅肉等。維持規律運動習慣，像是健走、跑步、有氧運動，都可列入運動選項；同時戒酒、不熬夜、維持正常作息，都有助維持健康體重，對調控膽固醇指數有益。

此外，常有患者希望以紅麴保健品來調控膽固醇。要注意的是，因紅麴菌素的結構類似他汀類藥物，通常不建議與降血脂藥物合併使用，以免產生交互作用及增加肌肉痠痛與無力等副作用的風險。

醫師強調，如經生活型態調整後，膽固醇控制如未能達標，最好還是要根據醫生建議，適時服用藥物來改善自己的血脂狀況。同時不可任意停藥，以免數值忽高忽低，更增加心血管疾病風險，不可不慎。