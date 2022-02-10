針對媒體報導遠東SOGO「以由南往北的方式進行，估計將裁員200餘人」，遠東SOGO表示，實情是高雄店目前正進行業務轉型，部分樓層調整經營模式，所以高雄店單店將依勞基法規定程序精簡28名員工，而資遣條件優於勞基法相關規定。

遠東SOGO也以聲明的方式指出，該篇報導未向公司查證，內容為不實報導，遠東SOGO將採取法律行動，以捍衛自身權利，並敬告各媒體同業先進，勿錯誤引用、刊載。