傳裁員200餘人 遠東SOGO嚴正否認 高雄店轉型調整人力 09:362022/02/10 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠東SOGO嚴正否認裁員傳言。(示意圖/資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導遠東SOGO「以由南往北的方式進行，估計將裁員200餘人」，遠東SOGO表示，實情是高雄店目前正進行業務轉型，部分樓層調整經營模式，所以高雄店單店將依勞基法規定程序精簡28名員工，而資遣條件優於勞基法相關規定。 遠東SOGO也以聲明的方式指出，該篇報導未向公司查證，內容為不實報導，遠東SOGO將採取法律行動，以捍衛自身權利，並敬告各媒體同業先進，勿錯誤引用、刊載。 桃園百貨業春節檔期業績衰退 搶攻情人節商機推優惠 阿北初四刮中1200萬 問完「大獎去哪領」淡定散步回家 #遠東 #SOGO #高雄店 #裁員 #200 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 幫200名弱勢大專生分攤學費 北台中家扶發380萬助學金 17:012022/02/09 寶島 網紅奶茶風光不再 喜茶傳裁三成員工 04:102022/02/10 全球財經 苗縣發200元 催偏鄉長輩打氣 04:102022/02/09 地方新聞 彰化1200名教職員趕在開學前打第三劑 65歲以上長者將造冊通知 19:242022/02/09 生活 別人開工他開BMW 中年男拜完這間土地公刮刮樂爽中200萬 16:022022/02/08 生活 台北遠東搶客non-stop 情人節祭一泊二食專案 11:502022/02/08 生活 屏東潮州診所出現3例確診 縣府下午說明 08:222022/02/10 生活 花1千買這款刮刮樂以為槓龜 一數「中8位數」 網：阿姨我不想努力了 11:332022/02/09 生活 高雄確診情侶遊屏東 足跡超內行 網讚：立馬存圖 08:272022/02/10 生活 逾200億離岸風電聯貸大案 登場 04:102022/02/10 財經要聞 台青騎重機縱貫越南2000公里 車牌震斷喇叭啞掉 20:122022/02/09 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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