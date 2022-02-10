民進黨前立委沈富雄今接受電台專訪時，被問到2022台北市長選情時認為，衛福部長陳時中選台北市長百分之百，陳曾首度鬆口「不排斥」，因為「犯罪的人第一次口供比較準」；至於國民黨蔣萬安不能再溫良恭儉讓，需臉曬黑、嘴說破、腳結痂才能勝選；可以去看「隔壁」的侯友宜，為何民調能做到7成。

沈富雄還說，台北市2022市長選舉一定是「三腳督」，國民黨想到藍白合都是「啊搭馬空固力」、腦子灌水泥，「要如何說服柯文哲讓你？」所以這是沒有談的空間，前台北市長郝龍斌曾提這樣建議，「我看到他我就罵他，你判斷錯誤就會害死國民黨」。2024國民黨候選人去求柯文哲，國民黨就沒救了。

沈富雄接受《POP撞新聞》黃暐瀚專訪，他說，陳時中選台北市長是百分之百，陳兩次談話非常清楚，有人說是矛盾，一點都不矛盾，犯罪的人第一次口供比較準，他接受鄭弘儀專訪時，鬆口「不排斥選台北市長」，陳第一次是說給小英聽，台北市提名是在蔡英文，「小英聽到他有意願，夠了」，陳回去想，好像有點過份，後來才有修飾的談話。

沈認為，「陳要選，小英也會提名他」，陳時中日前受訪時提到所謂的「甲碗內看碗外」，當小英決定「他隧道有光了」要陳辭職參選，這個「碗外碗內」變成捧在掌心的碗，是整碗捧去，且可以吃喝痛快。

他說，陳時中很機靈，ＥＱ是110，但大家都還未看到整體的陳時中，他尚未接受選戰考驗，這兩年陳的作風有點霸道、不尊重民意，但對會影響自己未來前程的人，是伺候蠻周到，陳還想做下去，且唯一希望在台北市。

沈富雄認為，陳時中為何不選新北跟桃園，因為幅員太廣大，要對那地方熟，至少要走過一遍，所以陳選台北市意願非常強。

他說，民進黨在大都會選可用的人不多，若拿掉陳時中，剩下就是前交通部長林佳龍，林一輩子志願想要做總統，但是要做總統，一定要選雙北，且不能輸，但小英一定挑陳時中，因為陳的贏面比林好，陳會不會當選要看蔣萬安，蔣萬安若繼續溫良恭儉讓，就危險了。

他認為，國民黨在北部外省權貴、官宦之後，都犯一個毛病，貴氣太重、土氣太低，蔣萬安能否當選在自己而不是台北市副市長黃珊珊；蔣萬安第一要把臉曬黑嘴角說破、腳底要結痂，當自己覺得滿意還不夠，要再加四成，面對問題不能閃躲，這樣蔣萬安就會當選。

他建議蔣連續到我家補習三個月；他說，副總統賴清德願意到他家補習他也願意收，兩人都是腎臟科醫師又是臺南人，但賴現在氣勢如虹不用他幫，但蔣萬安現在有點危險，照他這樣方式去做，黃珊珊就下去了，黃珊珊選得好也不是黃贏，是陳時中好。