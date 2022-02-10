源自台灣國寶「藍地黃虎旗」的黃虎現身空中勇敢前行。（高巿府文化局提供）

紙風車劇團的愛虎壓軸登場，新春年節招福氣。（高巿府文化局提供）

戴資穎奮力擊球身影，讓民眾重溫先前東奧的感動瞬間。（高巿府文化局提供）

「2022台灣燈會在高雄」9日完成「聚光台灣 虎星高照」無人機試飛首演，12大圖形曝光，包括鯨魚、台灣、愛心飛機、中華民國的愛心、晶片、晶圓、旋轉地球、戴資穎、高雄券等，配合虎年，整場還出現3隻虎。

首先是台灣民間非常重要信仰的「虎爺」，保佑鄉里、孩童，更是抗疫鎮煞的象徵，另外還有招財旺運的祝福。製作團隊透過3D建模來創造立體圖騰，讓虎爺鎮煞展現得栩栩如生，是疫情下，高雄與國際團隊共同創作的作品。

第2隻虎是來自125年前的IP歷史的虎，源自台灣民主國「藍地黃虎旗」的黃虎。高巿府文化局指出，在台灣歷史軸線上，雖然牠出現的時間很短，但卻是很重要的標記。黃虎威風凜凜的前行在島嶼上空，是寓意深遠的象徵。

最後一隻虎是黃虎精神傳承到當代，轉化為「喜氣的紙風車愛虎」，這隻洗版許多人FB、IG躺得很舒服的愛虎用牠可愛的模樣，祝福大家新年快樂，透過3D的呈現，愛虎看起來非常渾圓可愛，更與開頭的虎爺相互呼應。

無人機未來4場正式展演分別為2月11日、12、18、19日，晚上9點45分。