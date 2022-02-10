少女時期就因美麗外型而被發掘出道的女星溫碧霞，在接演《封神榜》中用美色毀滅世界的惡女「妲己」一角後，爆紅並奠定一代性感尤物地位，是公認的「最美妲己」，而她在嫁給香港富商何祖光後毅然淡出演藝圈，如今已55歲仍維持精緻容顏與好身材，凍齡有術讓人欽羨，溫碧霞不時會透過社群平台分享生活，看得出來她跟老公感情始終甜蜜，近日她出席活動談到婚姻，透露自己鞏固婚姻有妙招，還說富尪是上天送她的最好禮物。

多年來重心放在家庭的溫碧霞，私下經營著副業，她在香港投資開餐廳，據《星島日報》報導，溫碧霞日前到餐廳發開工紅包給員工們打氣，聊到經營狀況，坦言生意確實受到新冠肺炎疫情影響，但目前還撐得下去，「希望疫情快過去，大家也要保持積極、正面的態度」。

溫碧霞透露，本月20日她即將離開香港，前往大陸工作，因有廣告、活動、電影及製作等不少工作，所以預計要停留3個月才會回家，每次離開她最捨不得老公跟兒子，其實她早前也是在大陸工作了一段時間後，才回到香港待了2個月，除了過年外，她預計下周陪老公過完情人節再走，表示會同時兼顧老公跟兒子，前一天晚上先一家三口慶祝，因為她認為情人節當天就該是兩人世界，所以當天安排跟老公來場浪漫的燭光晚餐，之後啟程前往大陸工作。

被問到情人節準備了什麼禮物給老公，溫碧霞展現美魔女人妻駕馭婚姻大招，她笑稱已經準備好了，事實上，「我已經是他最好的禮物；同樣的，老公可以不用送我任何禮物，因為他已經是上天送給我最好的禮物！」，大讚何祖光是完美老公，人品好，又處處為她著想，凡是以她為優先，即便她因為工作常常不在香港陪伴，但何祖光仍包容並給她十足的自由，讓溫碧霞感動直呼：「不是每個老公都能這樣的」。