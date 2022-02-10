最近中方空軍殲-11B升級版頻頻出現在官媒報導上，分析家說，這可能意味著不久的將來，更多原版殲-11B會升級。而升級版殲-11B和原版最大的不同，就是它的雷達罩是白色，不是原本的黑色。

據中方官媒《環球時報》10日報導，解放軍北部戰區空軍航空兵旅在春節期間，進行了夜間戰訓。東方網說，從央視播出的影片看來，這些航空兵駕駛的是升級版「白頭殲-11」。

而央視1月31日報導，春節第一天，這支有「遼東雄鷹」之稱的北部戰區空軍航空兵旅駕著3架升級版殲-11B，向中國民眾拜年。而「遼東雄鷹」是解放軍率先使用殲-11B戰機的單位之一，因此它改用升級版，可能預示不久有更多的殲-11B將升級為最新版。

「白頭」殲-11B

擁有白色雷達罩的殲-11B是在2019年末，中方空軍慶祝建軍70周年時首度公開亮相。從那時起，它就不時出現在官媒報導中。不過，除了雷達罩的顏色不同外，這些報導都沒有詳細說明，升級版和原本的差別究竟在哪。但分析家說，雷達罩改變，意味戰機雷達和航電系統升級。

廣泛推測，升級版殲-11B以主動電子掃描陣列（AESA）雷達，取代了原本的脈波都卜勒雷達（pulse-Doppler radar），讓戰機能從更遠的距離，還有更廣的角度來偵測目標。連帶的，它的戰場感知能力增強，抗干擾能力也更上一層樓。此外，它還能發射先進霹靂-15長程空對空飛彈。

然而，中方軍事航空專家傅前哨說，由於升級版殲-11B雷達罩前方仍有空速管，因此並不清楚，它有沒有裝主動電子掃描陣列雷達，但幾乎可以確定的，就是它用了改良雷達。

而《航空知識雜誌》主編兼知名航空博主王亞男先前說，中方空軍有大批殲-11B戰機，要是全部能升級，將大幅提升戰力。