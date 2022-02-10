裕民航運（2606）與新加坡華僑銀行（OCBC），在9日簽訂7000萬美元「永續連結貸款」，為裕民海外首次承作，寫下新里程。裕民以節能環保概念打造智能永續船舶，並結合金融業永續授信業務，落實永續發展目標。

「永續連結貸款」是將授信條件連結永續指標及ESG等綜合績效表現，鼓勵公司訂定長期永續績效目標，若公司實際達成，銀行將透過利率減碼給予支持，讓企業在拓展營運時，兼顧ESG並實際行動。

裕民也委請外部驗證單位DNV進行覆核，確信「永續連結貸款」的目標符合Sustainability-Linked Loan Principles 2022及裕民的業務策略。

本次「永續連結貸款」將用於購置二艘210000DWT節能及智能船舶，此船舶使用MAN 6G70ME-C10.5 tier3引擎及低阻力油漆，加上優化船體設計，可大幅降低燃油使用量，降低溫室氣體排放，減少對環境衝擊。

這二艘船也安裝裕民自己設計船舶安全管理系統（FSM），有效提升船舶營運效率、安全管控及損害防阻，朝安全與環保船舶管理者的目標邁進一大步。

裕民為國內散裝航運領導商，積極打造綠色智能船隊，改進新船設計、使用節能引擎優化燃油使用效能，以符合國際海事組織（IMO）於2050年對國際海運業碳強度減碳70％的要求。另為響應政府發展綠能政策，裕民也擴展綠色航運業務、打造智能船舶，兼具節能、高效、智能、安全特性。