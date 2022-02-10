迎接西洋情人節，台北晶華酒店瞄準天下有情人提供多種情人過節度假方案，「晶華美食到你家」外帶外送平台一口氣準備了4套由高檔粵菜「晶華軒、日式鍋物料理餐廳「三燔本家」、人氣自助餐廳「柏麗廳」，以及中庭「azie」餐廳廚藝團隊設計的中、西、日式雙人海陸套餐，每套價格3880元起。即日起至2月14日上網預訂，每套均贈一組1280元的東京人氣伴手禮「-PRESS BUTTER SAND」與晶華聯名推出的餅乾禮盒，有情人有美食、有好禮，可冬浪漫在家過情人節。

除此，台北晶華酒店並針對愛侶設計推出「情人宅饗宴」住房專案，3980元起即可入住客房4小時、除保證升等至13坪豪華客房外，還可於客房內享用雙人浪漫法式外帶餐與微醺精品INDULJ調酒冰淇淋，每房加價999元再享延長住宿至翌日11點。

「晶華軒」為情人們準備的是六道式的廣東佳餚，內容包括由招牌蜜汁叉燒、明爐燒鴨、北菇蒸燒賣 、金珠鹹水餃、江南素菜餃組成的晶華小滿漢，鮮香Q彈的柚子蜜澳洲帝皇蝦球，滋味醇厚的柱侯醬燜牛肋骨，清甜爽口的蒜子金銀蛋莧菜，餐廳招牌大菜鱈蟹西施泡飯，以及造型趣味十足的巧手蘑菇流沙包，價格5280元。日式鍋物料理餐廳--三燔本家推出的雙人海陸火鍋套餐內容有美國頂級無骨牛小排、波士頓龍蝦、蛤蜊、魚片、生蠔等豐美涮料，季節時蔬皿、特色獨具的胡麻以及橙醋沾醬，還有頂級昆布熬煮的高湯，每套價格4980元。

超人氣自助餐廳「柏麗廳」以及中庭「azie」餐廳則安排了冠軍厚切爐烤肋眼牛排龍蝦套餐以及日式海陸重箱供情人們選擇。前者是曾多次榮獲媒體評比冠軍、由16盎司的厚切爐烤美國肋眼牛排、加上一整隻同樣經過爐烤烹調的肥美波士頓龍蝦，搭配季節爐烤時蔬、松露薯泥、帕瑪森起司蛋沙拉及火腿甘藍菜湯而成，每套價格3980元。色澤繽紛、用料實在的日式海陸重箱是匯集了A5和牛壽喜燒、明蝦星鰻天婦羅、松葉蟹散壽司以及十餘種新鮮魚獲組成的海派握壽司盛合，價格3880元。

台北晶華酒店為天下有情人準備的好禮，是來自日本東京、榮獲最佳伴手禮頭銜的PRESS BUTTER SAND與晶華聯名合作的餅乾禮盒。PRESS BUTTER SAND是以烘焙焦糖奶油夾心餅乾出名，採用「熱壓烤製工法」讓成品沒有多餘的油脂，濃郁的天然奶油風味夾在兩層酥脆的餅乾之間，展現最完美平衡的口感，此次聯名推出的起司口味是使用帕瑪森、埃丹和巧達三種起司調和，鹹甜共冶出絕佳滋味。

晶華美食到你家」情人節放閃活動將準時於今（2/10）日下午3點開始接受預訂至14日下午3點，消費者可至網站或APP Store下載晶華會選購，取餐日可至2月20日，請於取餐前3小時下單，每日供應數量有限，售完為止。