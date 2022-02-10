2020年陳姓民眾在台北市大佳河濱公園施放遙控飛機，遭航警當場查處，交通部民用航空局對陳裁罰30萬元，陳不服提告，辯稱小學時期出國留學2003年才回國，不知該處是禁航區，台北地方法院不採信其辯詞，認定考量初犯裁量最低額罰款30萬元並無違誤，判陳敗訴。

陳提起行政訴訟指稱，2020年3月8日他在北市大佳河濱公園施放遙控飛機，當場遭民航局人員會同警察取締並強行帶走，一切的經過都很突然也來不及反應，他完全不知任何狀況下被強押帶離現場製作筆錄，後來才知道這是禁航區禁止從事遙控無人飛機活動。

陳說，他小學時期就出國留學直到2003年才回國，對於台灣的道路很不熟悉，只會走固定路線，大部分時間居住於桃園地區，都在居住地出入較多，去台北市路況不熟悉需要導航輔助，更不知大佳河濱公園是禁航區，請求法院撤銷裁罰。

台北地院認為，禁航區域範圍內之相關資訊除了在官方網站上已有詳細公布外，一般人均得輕易查知，網路資訊及新聞媒體亦有諸多資訊，且該處以目視即可見航空器起降，陳疏於注意，在未取得被告許可情形下，於禁飛區域內違規施放遙控無人機，若非故意即屬過失。

台北地院認定，陳在可視飛機起降之機場四周禁航區施放遙控無人機，違反民用航空法規定，民航局為維護飛航安全，依法處罰，處以法定最低30萬之罰鍰，實屬合法適當處分，駁回陳的訴訟。可上訴。