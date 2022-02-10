八貫(1342)1月營收站穩高檔，寫下歷史第三高，展現淡季不淡力道，八貫表示，現階段訂單能見度高，第一季將維持去年第四季的高峰表現，看好今年營運表現將維持兩位數成長。

八貫1月營收2.01億元，年增加24.85%、月減少19%，寫下歷史第三高，主要是國際品牌客戶長單，拉貨力道顯現，公司在戶外、醫療訂單需求暢旺，以及航太救生需求穩健出貨下，機能性皮布料及成品組件兩廠產能皆保持滿載。

八貫表示，雖第一季為傳統淡季，然公司已擴增產能為五班制，且多數國際品牌客戶調整採取季單或年單方式下單並拉貨積極，其中戶外客戶啟動春夏款新品備貨，而醫療需求亦重啟需求，救生航太部份，逃生滑梯自2021年第四季開始放量出貨，今年1月起再有漲價效益，首季營收將淡季不淡，可望維持去年第四季的高峰表現。

八貫進一步指出，因應客戶訂單持續熱絡，訂單能見度高且稼動率滿載下，已啟動德興一路廠房第二期的擴建規畫，並將自國外進口第三台淋膜機組及17台智能型高週波機台，以利兩廠新產能自今年第四季起陸續開出，以因應客戶今年起的年度長單需求，在去年創歷史新高表現後，對於今年營運表現保持雙位數成長抱持樂觀看法。