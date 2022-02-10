Darren眼睛紅腫。（陳俊吉攝）

李千那赴明金成靈堂弔唁。（陳俊吉攝）

六月與化妝師友人一起赴明金成靈堂。（陳俊吉攝）

知名導演明金成2月8日因「急性心肌梗塞併發心因性休克」驟逝，享年52歲，留下還在坐月子的愛妻Patty與出生未滿月的雙胞胎姊弟「亮亮」、「壯壯」，「明金成先生追思靈堂」設靈於萬家會館2樓梵心廳，今（10日）起開放親友弔唁，8年前與導演明金成合作的《我們發財了》的溫昇豪、高宇蓁、Darren邱凱偉、李千那一早便前來致哀；隨後明金成28年摯友六月也與化妝師友人一起奔赴靈堂。

高宇蓁早上8點49分先抵達，大墨鏡下的眼睛哭得紅腫，雖然事隔8年，但群組沒有解散，依然經常聯絡。温昇豪表示，《發財》這群組每當有人生日、生小孩都會互相祝福，今年過年也都有聯絡，今天就特地來送他最後一程。

Darren也紅著雙眼說，平常他和明導會一起運動、騎重機，當看到新聞時，還先打給鄧安寧導演問：「這是真的嗎？」鄧導告訴他是真的，他簡直不敢相信，也擔心明導的兒女那麼小該怎麼辦。也是該劇演員的坤達和柯佳嬿則因有事未能到場。導演鄧安寧導演也到場，戴著口罩和帽子的他還自我介紹：「我是鄧安寧！」