和大1月營收下挫逾14％ 09:492022/02/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受缺工、塞港等因素干擾，加上車用晶片短缺影響車廠客戶提貨，和大（1536）元月業績受挫。和大自結，1月合併營收5.23億元、年減14.29％。 穩懋1月營收19.25億元 年減8.5％ 營運來勁 三福化1月營收年增79.73％ #和大 #月營收 #缺工 #塞港 #因素干擾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》旭東1月營收年增近1成 新產能估Q2投入 16:482022/02/09 財經 燁興1月營收為5.61億元、年減1.48％ 17:392022/02/09 財經 《半導體》矽格1月營收 攀同期新高 17:052022/02/09 財經 營建署：營造勞工缺工近12萬人 04:102022/02/09 財經要聞 《類股》晶片短缺仍嚴峻 2家矽晶圓廠元月營收啵亮 10:002022/02/09 財經 《其他股》八貫1月營收寫歷史第3 Q1淡季不淡 09:432022/02/10 財經 八貫1月營收開出紅盤 年增24.85％ 創同期新高 15:392022/02/09 財經 毅嘉上月營收 13個月新高 04:102022/02/10 證券．權證 佳世達1月營收創同期新高 18:192022/02/09 財經 《半導體》易華電1月營收持穩 Q2動能估回升 07:442022/02/10 財經 《半導體》同期最優 南亞科元月營收年增逾2成 16:312022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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