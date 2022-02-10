受缺工、塞港等因素干擾，加上車用晶片短缺影響車廠客戶提貨，和大（1536）元月業績受挫。和大自結，1月合併營收5.23億元、年減14.29％。

穩懋1月營收19.25億元 年減8.5％
營運來勁 三福化1月營收年增79.73％
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