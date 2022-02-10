環球晶公開收購德商世創（Siltronic）失利，市場傳出台積電歐洲新廠地點可能轉向評估捷克。台積電對此表示，不排除任何可能性，但目前沒有相關計畫。

半導體矽晶圓廠環球晶公開收購世創一案，因未能於2022年1月31日交易截止日前取得德國政府核准而破局。環球晶表示，主要原因是時間不足。不過外界普遍認為是保護主義抬頭所致。

市場傳出，因環球晶收購世創失利，可能連帶影響台積電歐洲新廠地點從德國轉向評估捷克。台積電今天對此表示，不排除任何可能性，但目前沒有相關計畫。

至於評估德國設廠一事，台積電指出，目前仍處非常初期階段。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，環球晶收購世創一案，與台積電歐洲設廠是兩個不同的事情，且方向上完全相反。環球晶是要收購德國廠商，台積電則是受邀去德國設廠，應會受到較多禮遇。環球晶收購世創失利，應不致對台積電歐洲設廠評估造成影響。（編輯：楊凱翔）1110210