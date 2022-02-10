中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因抗疫有功，被視為代表民進黨參選台北市長的熱門人選。日前他接受節目專訪時透露，選舉要先「看到曙光」，不會坐在月台等著火車開，而要等事情做完才會坐火車。媒體人周玉蔻今對民進黨喊話，指揮中心不能每天「切香腸」，要把疫情翻一頁，陳時中也不必扭扭捏捏，不要因為「沒有完成（任務）不能選」、「很優秀所以不能選」，其實還有另一個優秀的人可以接手，那個人就是陳建仁。

陳時中近期被問及參選台北市長一事時強調要先「看到曙光」，所謂的看到曙光，即在常規的運作下就能控制，並且經濟、社會正常化。如果到了要登記選舉時，又看不到曙光，連基本的任務都沒有做到，那他就沒有選舉的資格，他現在想的是防疫、食安，其他還有很多事情要做好。他也比喻，自己不會坐在月台等著火車開，而是要等到事情都做完了，才會去坐火車，火車開了就祝福他。

周玉蔻今於寶島聯播網《新聞放鞭炮》中表示，自己為執政黨想了很多事情，她認為指揮中心的角色要開始收編、縮小，陳時中就可以功成身退，由不選市長的人接手。她認為，陳時中選市長是最優秀的，因為他連疫情都能領導好，要帶領首都也是有可能的。

「指揮中心不能每天切香腸，要把疫情翻一頁。」周玉蔻強調，指揮中心需要另一個領導氛圍，陳時中也不必扭扭捏捏，不要因為「沒有完成（任務）不能選」、「很優秀所以不能選」，其實還有另一個優秀的團隊可以接手，那個人就是陳建仁或其他人，這是她的建議。她也笑言，政客們想事情都想太多，她本人想的比較少。