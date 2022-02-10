民進黨前立委沈富雄今接受《POP撞新聞》黃暐瀚專訪，提到新北市長侯友宜，他說，侯跟蔣萬安一樣，對敏感重大議題不能閃躲，作為候選人都要通通回答，侯友宜民調7成支持度是因為市長，若選總統這點要改掉。

侯友宜上次對四項公投態度，國民黨支持者非常生氣；沈富雄認為，侯友宜選連任一定贏；很多人替侯緊張，上次公投民調因此掉了3到4％，這4％等於國民黨深藍支持者的百分比，但侯友宜若把氣勢帶上來，4％還有救，就算深藍不完全買帳，至少還有2％。

此外，對於最近不斷傳出內閣成員將在2022出馬參選縣市長，沈富雄認為，民進黨在台北、新北、桃園等北部，可以打的牌不多，若有人選，就不會傳出行政團隊參選。

不過他也說，一旦行政團隊要下來選，應該也是可以選得很好，因為民進黨會挑聲望還可，把所有資源都擺下去，這是國民黨做不到，但若做到把行政團隊拉下來選，民進黨應該可用的人就真的不多。

至於年底選舉，桃園市部分，一度也傳出衛福部長陳時中將代表民進黨參選市長；但沈富雄認為，他不排除陳甚至最後眼睛都看大位，選桃園跟新北對陳時中比較辛苦，「他沒那麼笨去選桃園」。

至於民進黨立委鄭運鵬；沈富雄說，鄭一直不積極，不像有企圖心、積極的候選人，不像傳統民進黨候選人，「我都沒有這樣教他，他沒顯出想要非他不可企圖心，所以選桃園一直很少人提到他」，在大都會市長候選人，小英可用且安心的候選人，大概只有陳時中跟前交通部長林佳龍。

至於台中市長，沈富雄認為，去年中二選區補選，國民黨籍市長盧秀燕雖然民調有掉，但是對2022這一局，還是不會輸。