一名張姓男子在2017年間前往越南娶妻，事後妻子順利回到台灣後，在2018年間生下一名女兒，但女兒2歲時，張男發現女兒愈大，五官特徵和自己越長越不像，於是偷偷進行DNA鑑定，驚覺養了2年的女兒竟然不是自己骨肉，雙雖已經離婚，怒向法院提告並求償100萬元。苗栗地院法官審理後，判前妻應賠償10萬元。

根據判決書記載，張姓男子與越南籍妻子於106年7月4日在越南結婚及完成結婚登記，同年11月3日在臺灣為結婚戶籍登記，兩人已經於109年6月12日合意離婚。

但張男向法院提告，妻子於兩人106年7月4日婚後不久，與不明男子發生關係而懷孕，並在107年5月9日產下一名女嬰。張男在109 年間申請親子鑑定，才知道女兒不是自己的骨肉。

張男又控訴，妻子在結婚後、離婚前，有與其他男子產生婚外情。甚至還控訴妻子的姐姐，明知妹妹在外偷吃，仍隱瞞事實，以詐欺之方式讓他在最短期間內讓妻子的姐姐來臺灣，協助妹妹種草莓，侵害其配偶權，因此請求賠償100萬元之精神慰撫金。

張男向法官表示，根據懷孕時間推測，妻子懷第一胎時，他人還在台灣，2人根本不可能發生性行為，不過法官調閱醫院資料，發現女方到台灣第5天就前往醫院進行產檢，張男應早已知道妻子懷孕，但事後會懷疑妻子出軌，是因女兒長大之後五官特徵與他有異才起疑。

由於女方經法院傳喚後始終未出庭，因此法官判前妻應賠償10萬元。