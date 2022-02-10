知名導演兼演員明金成，於本月8日晚間11點左右因心肌梗塞緊急送往醫院搶救，最後仍不幸驟逝，遺留正在做月子的妻子與一對剛出生的龍鳳胎兒女，讓親友悲痛萬分。但即使如此妻子林沛締（Patty）昨日仍強打精神現身二殯處理丈夫後事，今日甚至在臉書上首度發文PO出影片，讓網友看了相當鼻酸。

明金成與妻子求子多年，曾砸下百萬嘗試做了10次的試管嬰兒才好不容易於今年1月迎來兩個小寶貝的誕生，無奈造化弄人妻子還在坐月子的期間明金成卻因「心因性休克」離世，讓所有人措手不及。但身為妻子的林沛締昨日仍出現在殯儀館同檢警相驗屍體，離去時也疑似經不起這突如其來的打擊而全身癱軟需要旁人攙扶，讓不少人看了十分心疼，紛紛給予加油打氣。

今（10）日稍早，林沛締也首次在個人臉書上發文，PO出明金成生前逗弄兩名子女的影片並TAG明金成。而影片中只見大女兒亮亮睜開雙眼、不停抬頭的看向遠方，明金成則表示「姊姊醒來啦~亮亮醒來啦！唉呦~妳的抬頭皺紋也太多了吧！妳在看誰？看爸爸呀！弟弟也醒了耶」並在其中不斷發出笑聲，完全遮不住為人父的喜悅。

網友看到影片後不免一陣鼻酸，紛紛留言「真想緊緊的抱抱妳」、「嫂子，辛苦了」、「姊姊請保重身體」、「自己身體務必要顧好，加油」、「這段影片要好好保存下來，讓他們記得老爸對他們的愛」、「爸爸的愛永遠都在，可愛的小姐弟也會在大家的愛中健康長大」、「孩子真的很可愛，加油」。