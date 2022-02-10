50歲香港男星杜汶澤早年演出《頭文字D》、《無間道》系列電影走紅，近年他宣佈來台發展投資，並分享港人在台落地生根的日常。昨(9日)他分享某日自己散步時善心大開，見有人在路邊賣草莓，雖然價格比超市貴，但他不忍對方頂著寒冬冷雨，便出手買了盒500元的草莓，未料回家竟發現草莓底下滿滿都是海綿，可說是真心換絕情被坑，讓他相當無奈。

杜汶澤來台生活一年多，去年他申請就業金卡成功，透露未來將把事業正式移往台灣，計畫在台開公司，去年底他進一步透露已經取得台灣健保卡，當時他模仿香港的網購風波，有民眾為了催貨曬出錢包照片，刻意露出一部分警察委任證，成為話題，而杜汶澤的錢包除了有一疊鈔票，還可見到健保卡，他寫下：「全民健保，白痴都醫得好！」，大讚台灣醫療健保。

杜汶澤發文。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

後來杜汶澤透露，自己來台住了一陣子，發現台灣人大多時候都是可愛善良有禮貌的，唯獨在一個瞬間會突然「變臉」，便是坐上汽車駕駛座的時候，他觀察天天在台北都可見到交通意外，頻率甚至比在香港高，他回憶年輕氣盛時開車也喜歡飆速，「直到有天老婆問我，可不可以有一台車在賣掉之前不是給你撞爛的？之後我便很少撞車了。」

昨杜汶澤發文，指出先前在家附近的公園看到一個小販冒雨賣草莓，「我作為一個支持台灣農產品的人，見他生意不怎樣，那時突然又下雨……正當他慌忙在收拾東西打算離開前，我衝過去買了一盒500的」，回家開箱卻發現草莓只有上面滿滿一層，下面都是海綿，昨晚他又看見那位賣草莓的老闆，但完全沒生意上門，「此時我在想，人生、各有前因，試問有誰容易呢？如果可以選擇，你寧願做一個給人騙了五百塊也不會生氣的人，還是他？希望他有天，可以過得比現在好。」