行政院突襲開放福食！ 「日本食品輸入管制措施」記者會

行政院8日正式宣布解禁日本核災區福島5縣食品進口台灣，並祭出三原則及三配套，衛生福利部強調，所有從日本輸台產品都要檢附產地證明。國民黨文傳會副主委王鴻薇昨(9日)晚間在臉書指出，今天是「掛萊豬、賣核食」，接下來還會有什麼呢？農藥殘留標準要提高嗎？校園要開放基改食品嗎？

王鴻薇在臉書寫下，蔡政府不顧民意，擅自開放核食，又一直拿反萊豬公投結果為核食背書，混淆視聽，早在2018年的反核食公投，就已經以779萬的高票反對核食進口，而蔡政府拿去年反萊豬公投的結果來護航核食，根本就是邏輯不通、扭曲民意。

王鴻薇提到，民進黨最擅長的就是玩文字遊戲，「萊豬」可以變成「美豬」，「核食」可以變成「福食」，去年公投前自己就提過了，萊豬擋不住，下一個就是核食，沒想到才不到幾個月，就已經發生。

不只如此，王鴻薇認為，蔡政府已經將反萊豬公投的結果當成一張空白支票，想開放什麼就開放什麼，想賣什麼就賣什麼。對此有網友在該篇貼文底下留言表示，「叫雙標黨人多吃吧！人民自求多福了」、「在野黨要硬起來」、「民意在消極隱忍！民意在縱容姑息」；但也有人認為「有人強制你買萊豬和核食嗎？」