印度鄉村一名5歲女童7日晚間和朋友在溪邊玩耍時，突然遭到兇猛猴群圍攻，女童全身多處被咬傷，皮膚也被猴群剝下，最終不幸失血過多身亡。

Bareilly: Monkeys rip skin off 5-year-old, child bleeds to death https://t.co/BMVGb78NMS — TOI Cities (@TOICitiesNews) February 9, 2022

綜合《印度時報》（Times of India）、《每日星報》（Daily Star）報導，居住在印度北方省（Uttar Pradesh）巴勒里縣（Bareilly）一座村落的5歲女童娜瑪達（Narmada），7日晚間和朋友們在溪邊附近玩耍時，突然被一大群猴子包圍攻擊。

小朋友們放聲尖叫、哭喊，附近村民趕到現場從猴群中救出娜瑪達。

娜瑪達的父親基肖爾（Nand Kishore）說，女兒的皮膚被猴子撕裂、剝下，幾乎全身都被咬傷，送醫後因失血過多不幸死亡。

基肖爾說娜瑪達是3個孩子中最小的，他說「這些猴子相當具有攻擊性」，女兒全身到處被咬傷，「當我趕到時，我女兒哭著喊救命。」

他說當地先前就有猴群攻擊、咬人事件，不過通常是因為太靠近猴群而被攻擊。

當地警方庫瑪（Ashok Kumar）表示，受害家屬已獲得賠償，雖然村民要求捉捕犯案猴群，不過他建議村民向森林局等單位申請。

巴勒里縣已發生多起猴群導致居民受傷事件，去年一群猴子跳上一戶人家的屋頂，導致屋頂坍塌，當時在屋裡的一名35歲婦女及3名幼子因此受傷。

去年馬哈拉什特拉省（Maharashtra）一座村莊也發生猴群追殺250隻狗，將狗從屋頂上推下的駭人事件。