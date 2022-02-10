行政院宣布解禁日本福島5縣市食品進口台灣，國民黨前副主席郝龍斌今天表示，民眾吃了含放射性元素食品，如同身體埋有定時炸彈，對身體造成永久傷害，他懷疑政府檢驗量能是否足夠，要求政府公布檢驗儀器、人力分布，以及欲檢驗的項目，同時建議地方政府加強查核、嚴格要求標示，並鼓勵廠商申請證明食安的標示，他透露，未來部分藍營執政縣市將聯合起來發表記者會。

政府鬆綁對福島5縣市食品管制措施後，網路流傳 「3個願望一次達成」梗圖，包含只剩下中國大陸反福食、完成前總統馬英九夢想、哈日族一起來敲碗，郝龍斌上午接受《千秋萬世》廣播專訪對此表示，「看了蠻悲哀」，其實韓國對日本食品進口要求嚴格，並沒有同意日本所有的漁產品進口，就是因為覺得風險高。

郝龍斌認為，希望政府真正做到清楚標示產地與提供輻射檢驗證明，但他懷疑檢驗量能是否足夠，要求政府公布有多少檢驗儀器、有多少人力並分布在哪裡，以及能夠檢驗哪些項目。

至於地方政府的角色，郝龍斌說，地方政府除了加強檢驗外，為了保護消費者，且販售日本食品的餐廳能讓民眾安心，地方政府應協助抽檢，確認來源沒問題，給予餐廳食安證明，才能消除疑慮。

部分藍營執政縣市研擬透過地方自治條例，訂定更嚴格標準把關，但行政院強調，地方政府的《食安自治條例》與公告命令牴觸者無效。對此，郝龍斌認為，地方議會可以訂出比中央更嚴格的標準，並據此執行，屆時可要求釋憲，當然對釋憲結果並不樂觀，畢竟法院與大法官都是民進黨任命，從過去釋憲結果來看，是基於憲法精神還是政治考量，他很懷疑。

郝龍斌指出，比較務實的做法是，地方政府與議會跟全體民眾積極自救，用地方檢驗、要求標示，民眾提高警覺，他已和部分縣市首長聯繫過，大家對和災區食品進口都很憂慮，唯有團結力量大，未來可能部分縣市將聯合發表記者會表達立場。他說，國民黨現在做的是亡羊補牢，治本之道是源頭管理、流向管制、加強檢驗。