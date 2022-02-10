軟板大廠嘉聯益樹林廠昨日公告，有1名外籍員工確診。新北市衛生局指出，截至9日深夜已完成1762人採檢，初步採檢出14例陽性個案，尚待複驗。樹林區長王坤南表示，該廠區目前都是停工狀態，14例陽性個案中，其中一例是居住在桃園的台灣籍女協力廠商，目前已由桃園市政府進行疫調、匡列。

嘉聯益樹林廠昨日20多歲確診女移工Ct值14，接種過1劑疫苗，2月8日年假後返工第一天出現發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛症狀，經前往醫院採檢PCR陽性，收治專責病房隔離治療。新北市政府已匡列150位宿舍人員採檢中，感染源仍在釐清，由於公司桃園也有廠，員工有交流，目前比對瞭解中。

王坤南表示，其中一名為台灣籍女協力廠商，經匡列採檢後呈陽性，推估是在進行機器修檢時，與移工接觸感染，但她是單獨一人前往工廠採檢，因此未有其他接觸人陪同，由於她是從桃園往返新北，目前已由桃園市政府進行疫調、匡列，另外嘉聯益樹林廠也已進行全區大消毒。