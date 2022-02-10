全球雷射全像防偽材料的大廠-光群雷（2461），繼去年第四季及全年合併營收均寫下歷年最佳記錄後， 1月不受淡季影響，合併營收達6.03 億元，月增 2.01%，年增 18.83%，站上歷史次高記錄，本業再次刷新營收歷史新高記錄。

光群雷自2019年開始調整集團整合策略，以既有的雷射全像防偽包裝材料市場為基點，持續深入與客戶之合作關係，加速布局印度、中東、非洲、東南亞等新興市場，效益漸漸開始顯現，展望今年，可望在新客戶、新市場的帶動下，為整體營運挹注動能，維持淡季不淡的態勢。