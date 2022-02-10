瑞軒1月營收月增7.49％ 出貨淡季不淡 10:102022/02/10 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞軒（2489）自結1月份合併營收為16.25億元，較去年同期成長7.49％，亦創下自2015年後同期間淡季營收新高紀錄，顯示淡季不淡。 在COVID-19疫情的狀態下，視訊產品的需求與日俱增，電視及電競顯示器出貨量較去年同期成長7.6％。瑞軒因應全球政經局勢變化，以布局東南亞、美國、歐洲市場為主，主力供貨32吋至75吋電視，生產滑鼠、WebCam等電腦周邊產品。 廣越Q1不看淡 1月營收年增八成 燁興1月營收為5.61億元、年減1.48％ #瑞軒 #淡季不淡 #較去年同期 #電視 #滑鼠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》景碩1月營收雙升登次高 Q1淡季不淡 08:012022/02/08 財經 《其他股》八貫1月營收寫歷史第3 Q1淡季不淡 09:432022/02/10 財經 景碩 Q1拚淡季不淡 04:102022/02/06 證券．權證 世界先進元月營收41.79億元 同期新高 17:392022/02/09 財經 淡季不淡 群電1月營收36.23億元創同期新高 14:002022/02/08 財經 展匯科 1月營收寫新高 04:102022/02/08 證券．權證 研華元月營收53.84億元 登同期新高 16:192022/02/09 財經 《半導體》光罩1月營收雙升登同期高 Q1淡季續強 07:442022/02/10 財經 NCC開罰屢遭司法打臉 公正性受質疑 04:102022/02/10 社會新聞 歌林Ultra絕美系列回響大 推新款 04:102022/02/09 投資理財 虎年明星產業－航空貨運 可望淡季不淡 04:102022/02/06 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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