瑞軒（2489）自結1月份合併營收為16.25億元，較去年同期成長7.49％，亦創下自2015年後同期間淡季營收新高紀錄，顯示淡季不淡。

在COVID-19疫情的狀態下，視訊產品的需求與日俱增，電視及電競顯示器出貨量較去年同期成長7.6％。瑞軒因應全球政經局勢變化，以布局東南亞、美國、歐洲市場為主，主力供貨32吋至75吋電視，生產滑鼠、WebCam等電腦周邊產品。