嘉義市長黃敏惠率市府主管參觀《城美館》展覽。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠參觀《城美館》在嘉義城隍廟的展覽。（廖素慧攝）

2021台灣設計展《城美館》是以「神的家」為主概念的宮廟藝術展覽，透過設計呈現「嘉邑城隍廟」傳統竹編燈籠工藝、「九華山地藏庵」雲霄社區百年製香工藝，展期至2月15日元宵節，市長黃敏惠說，快來嘉「用一炷香時間，走讀百餘年宮藝。」

策展人潘岳麟說，《城美館》在嘉義地隍廟、九華山地藏庵兩地展覽，分為「巡光」、「示藝」2大主題，「巡光」透過現代燈光裝置，再現廟內雕刻、繪畫和交趾陶等精湛工藝細節。

「示藝」部分分為「嘉邑城隍廟」的傳統竹編燈籠工藝及「九華山地藏庵」的雲霄社區百年製香工藝，藉由裝置作品、現代設計和資深工藝師的技藝介紹，呈現在地悠久的傳統工藝文化。

潘岳麟說，以廟簷屋頂為造型的鏡面裝置，為串連2個展區的整體意象，上面掛有宮廟常見的龍、虎圖紋燈籠，嘉邑城隍廟為對應燈籠空中高掛、如蛟龍空中盤旋的龍燈；九華山地藏庵為對應地面製香、如地上威虎的虎燈。

本次展覽也和日目247設計總監黃顯勛、嘉義市在地傳統手工天誠製香舖合作，運用現代視覺與印刷技術，打造全新線香包裝設計展出。

黃敏惠市長日前率市府主管參觀《城美館》，大讚驚豔，她表示，2021台灣設計展已於1月 日完美落幕，大家仍意猶未盡，為回應各界的熱烈回響，《城美館》延長展期至2月15日，歡迎大家把握機會，用一炷香的時間來領略、欣賞隱藏在香火傳承下的宮廟藝術。