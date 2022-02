明天是中小學開學日,副總統賴清德提醒同學及教職員,疫情仍未退去,除了認真學習外,也不要忘記落實校園防疫,「我們一起維持良好衛生習慣,保護自己也保護他人」。蔡英文也表示,在疫情挑戰中,台灣和各國相互扶持、深化合作,我們藉此表達最深的感謝,更祈願新的一年全球疫情能夠早日落幕。

農曆年前出訪宏都拉斯返台的賴清德目前仍在他的台南寓所進行「14+7」隔離與自主健康管理。他今日在臉書貼文表示,明天是高中、國中、國小的開學日,隨著孩子回歸校園,家長也開始有「作業」要完成。

他說,早起張羅早餐,送孩子上學;下班在車水馬龍中穿梭,趕著接放學;在緊湊的生活裡,把握陪伴孩子的時光。他特別替所有家長打氣,「這些辛苦又甜蜜的每日作業,真的不容易」。

即將開學,賴清德也向所有同學、教職員說聲加油。他也提醒,疫情仍未退去,除了認真學習外,也不要忘記落實校園防疫,我們一起維持良好衛生習慣,保護自己也保護他人。新的學期,他希望同學「開心學、用力玩,和老師、家長一同創造有趣、充滿收穫的學習旅程!」

蔡英文總統昨天深夜也在臉書推薦「2022台灣燈會在高雄亅,她說,今年的燈會因為疫情,做了許多防疫相關的措施及考量,但是精采依然不打折。

她說,這次高雄燈會,採用國際一流的無人機 動畫及技術團隊,透過1500台無人機完成細膩的動畫內容。這是台灣史上最大規模的無人機展演,更以天上的燈呈現各國防疫夥伴的國旗,在愛河灣夜空閃閃發光。

蔡英文強調,台灣是世界的台灣,不僅是Taiwan can help,我們也要大聲地向世界說:Taiwan thanks you for the help.在疫情挑戰中,台灣和各國相互扶持、深化合作,「我們藉此表達最深的感謝,更祈願新的一年全球疫情能夠早日落幕」。