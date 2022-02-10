明天是中小學開學日，副總統賴清德提醒同學及教職員，疫情仍未退去，除了認真學習外，也不要忘記落實校園防疫，「我們一起維持良好衛生習慣，保護自己也保護他人」。蔡英文也表示，在疫情挑戰中，台灣和各國相互扶持、深化合作，我們藉此表達最深的感謝，更祈願新的一年全球疫情能夠早日落幕。

農曆年前出訪宏都拉斯返台的賴清德目前仍在他的台南寓所進行「14＋7」隔離與自主健康管理。他今日在臉書貼文表示，明天是高中、國中、國小的開學日，隨著孩子回歸校園，家長也開始有「作業」要完成。

他說，早起張羅早餐，送孩子上學；下班在車水馬龍中穿梭，趕著接放學；在緊湊的生活裡，把握陪伴孩子的時光。他特別替所有家長打氣，「這些辛苦又甜蜜的每日作業，真的不容易」。

即將開學，賴清德也向所有同學、教職員說聲加油。他也提醒，疫情仍未退去，除了認真學習外，也不要忘記落實校園防疫，我們一起維持良好衛生習慣，保護自己也保護他人。新的學期，他希望同學「開心學、用力玩，和老師、家長一同創造有趣、充滿收穫的學習旅程！」

蔡英文總統昨天深夜也在臉書推薦「2022台灣燈會在高雄亅，她說，今年的燈會因為疫情，做了許多防疫相關的措施及考量，但是精采依然不打折。

她說，這次高雄燈會，採用國際一流的無人機 動畫及技術團隊，透過1500台無人機完成細膩的動畫內容。這是台灣史上最大規模的無人機展演，更以天上的燈呈現各國防疫夥伴的國旗，在愛河灣夜空閃閃發光。

蔡英文強調，台灣是世界的台灣，不僅是Taiwan can help，我們也要大聲地向世界說：Taiwan thanks you for the help.在疫情挑戰中，台灣和各國相互扶持、深化合作，「我們藉此表達最深的感謝，更祈願新的一年全球疫情能夠早日落幕」。