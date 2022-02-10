台灣近日鬧蛋荒，雞蛋每天的缺量上看200萬顆左右，雖然農委會主委陳吉仲9日表示已和食品加工業者調度雞蛋，接下來也會進口雞蛋來補缺額，但有彰化蛋農就表示，雖然飼料價格飆漲的確有影響蛋價，但這次遇到最大的問題還是禽流感導致蛋雞死傷慘重，而等蛋雞長大又需要時間，因此估計缺蛋的狀況至少會持續到夏天。

近日蛋荒問題吵不停，不少專業雞農也在網路上分享自身實際經驗，一位彰化雞農就在PTT表示，自己飼養多個蛋雞場，其中一個場約有15000隻蛋雞，他認為國際飼料價格飆漲的確有影響蛋價，但應該不至於造成蛋雞業者不敢進雞而造成雞蛋缺貨。

該位雞農指出，之前因總體飼養量太高的關係，雞蛋價格低落，這波算是有漲回來，但他認為就算凍漲應該還是不至於會讓雞農虧損，這波蛋荒最大的問題還是禽流感造成死傷慘重，而雞隻從破殼開始養起，要養到5個月大才能開始生蛋，因此預估「缺蛋至少會到夏天」。

除此之外，有其他鄉民專業回文指出，羅曼褐蛋雞已預排到今年度10月，海蘭白蛋雞也已經等了2個月還沒到貨，透露「缺雞」的嚴重程度讓蛋中雞代養場相當難過。

不過也有其他養殖規模較小的蛋農表示，大量養殖的方式可以降低飼料成本，但對於小農養殖來說，一般都是在糧食批發廠購買，指出玉米從疫情發生前的一包20斤170元漲到現在一包370元，因此飼料價格飆漲對小農來說影響確實很大，「蛋雞飼料貴，買不起……」