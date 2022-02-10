曾拿下「英雄聯盟」2012賽季世界大賽冠軍的29歲港籍選手Toyz(劉偉健)，之後轉戰當遊戲實況主與YouTuber，仍舊受到歡迎，直到最近負面新聞連環爆，他因涉嫌販毒遭逮，才剛保釋，又爆設局詐賭了幾百萬慘被踢爆，還跟合作夥伴鬧翻，形象大崩盤，昨(2/9)Toyz又有狀況，突然約戰網友「重陽橋下集合。我帶我的小幫手去」，驚動警方出動關心。

Toyz涉販毒好不容易被保釋重獲自由，沒想到負面新聞卻是連環爆，他如今乾脆逆向操作，對這些事情都承認不諱，並將這段時間發生的每件事情的經過都拍片公諸於世，並且重新開始開台直播打遊戲，本以為經過時間沉澱，Toyz將往好的方向發展，回歸初心，沒想到又出事。

Toyz臉書po文。(翻攝自Toyz臉書)

Toyz昨天突然在臉書po文，貼出一張對話截圖，寫道：「好啦！每天都被自己遊戲頻道上的片破防！今晚九點，重陽橋下集合。我帶我的小幫手去==」，這張照片中，是網友對他的嗆聲私訊，「你就不要讓我在外面遇到你，遇到你就知道了！」、「欸，臭屁港仔你是不會回話是不是？」、「沒關係，到時候一定讓你後悔不屌X我」，對話過程中還不時夾雜三字經，辱罵意味濃厚。

面對網友的辱罵與挑釁，Toyz也不忍了，直接約戰，還附註「開我三槍吧」、「改過自新的小劉」，隨著文章po出還打卡地點是在「三重重陽橋下堤防」，立刻引發網友熱議，許多人喊話要去觀戰，紛紛喊話「我到了，小劉等你」、「現場差不多上千人在等你一聲令下啊，小劉哥」、「我要看血流成河」，也一直有人留言更新現場狀況，但直到晚間11點為止，Toyz都沒有出現，反倒是新北市警察三重分局接到通報，擔心有群聚滋事暴動，特地派出員警前往關心調查，之後將聚集在現場的民眾一一勸離。

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