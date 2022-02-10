台中市西區西區大和路和公益路的交叉路口陸橋，上午8時許發生一名男子從陸橋墜落身亡事件。一名男子上午在大和路和公益路的交叉路口陸橋上突然墜下，全程遭到民眾目擊，男子墜地後受到嚴重外傷，血流滿地，民眾見狀立刻打電話報警，警消到場後，發現該名男子嚴重上創，當場無生命跡，經急救後送往中國附醫，但仍不治，目前警方正釐清男子身分及事發原因。

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