大陸一名女子想與老公模仿電視劇裡面高難度的情侶抱抱，沒想到兩人卻沒有配合好，結果女子直接往後倒，腦部重摔地面發出「碰」一聲巨響，去醫院檢查後發現是「輕微腦震盪」。影片引發網友熱議，不少人笑歪說，隔著螢幕就覺得疼，影片內容不是誰都能做的。

根據微博《白鹿視屏》報導，大陸江蘇地區一名女子想模仿電視劇高難度情侶抱，只見一名穿著灰色外套的女子，在家門口興奮地衝向老公，希望可以獲得偶像劇般的浪漫抱抱，結果老公確實抓穩女子的腿了，但女子跳到老公身上的時候，卻沒有反手抱緊老公，結果下秒就腦部重摔地面，發出「碰」一聲巨響。

人妻求老公模仿電視劇情節抱抱，結果下秒直接悲劇了。（圖／翻攝自微博）

女子的丈夫表示，老婆摔倒的時候，他當下其實忍不住笑岔氣了，當然也立刻伸手去把對方給扶起來，後來帶老婆去醫院檢查，所幸只是「輕微腦震盪」。

而女子的丈夫也在影片中說明，老婆最近看了電視劇，一直央求要模仿裡面的情侶抱法，結果卻發生意外，透過這件事順便提醒大家，求抱抱是有風險的！雙方都要好好配合才可以，稍不小心可能會出事，奉勸大家謹慎模仿。

貼文引起網友熱議，「對不起，我笑了」、「單身狗看了心裡一樂」、「是不是腹部力量不夠」、「感覺摔很重，大家還是別模仿」、「男生抱起來，女生也要配合鉤住脖子」、「還是學視頻上的內容，不是所有人都能做」、「隔著屏幕（螢幕）都能感覺到咚的一聲，真疼！」