譜瑞-KY(4966)法說釋出財報佳音，對於今年營運也持續樂觀，看好下半年還會更勝上半年，美系、日系外資也出具最新研究報告，其中，美系外資就將目標價由2120元調升到2215元。譜瑞-KY今股價也大受鼓舞，一度觸及漲停價2120元。

美系外資表示，譜瑞-KY去年第四季財報表現符合預期，在代工供應改善下，單季營收季增加1.2%，每股獲利18.08元，儘管毛利率從去第三季的49.1%下降到48.4%，但仍處於財測的高標。譜瑞-KY看好來自商用、遊戲的NB需求依然強勁，顯示T-Con和DDI將持續走強，譜瑞-KY積極取得更多的晶圓產能，尤其是12吋以滿足市場對高速傳輸接口的強烈需求，隨著英特爾推出Alder Lake，看好USB 10G retimer(重定時器)和HDMI 2.0的需求將越來越強。

美系外資表示，譜瑞-KY在產業具有優勢，主要來自於規格的升級以及蘋果的強勁需求，將目標價由2120元調升到2215元，評等維持加碼。

日系外資表示，譜瑞-KY釋出的第一季財測令人鼓舞，符合反季節性的表現，譜瑞-KY也看好下半年營運將更勝上半年，主要利基包括在競爭有限下，長期毛利率應進一步上升，加上因為規格成長上漲的ASP，以及多樣化應用，即從筆記本電腦到服伺服器、汽車和旗艦智慧手機。維持譜瑞-KY目標價2025元、評等買進。

展望第一季，譜瑞-KY預估合併營收落在美金1.93~2.12億元，相較去年第四季微幅減少0.5%到季增加9.3%，呈現淡季不淡，預估合併毛利率為44.5%~48.5%。