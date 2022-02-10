在一系列穩健的第四季企業財報推升下，歐股周三收漲。另外保時捷汽車可能上市的消息，讓母公司福斯集團大漲。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲7.99點或1.73%，為473.33點，創下近兩個月最高漲幅。

福斯集團大漲6.1%，報187.3歐元，成為歐股指數上漲最大的推力，福斯集團最大股東保時捷控股也大漲了8.2%，這兩家公司也成為德國DAX指數表現最好的個股。汽車股彈升了4.7%。

交易員引述消息指出，福斯集團的年度新聞會上可能會宣布，要將保時捷汽車上市。

法國資產管理公司Amundi和挪威石油皆公布了強勁獲利報告，令歐洲股市獲得提振。

Amundi上漲3.9%；該公司稱超越戰略目標，獲利強勁上升。

挪威石油升1.4%；該公司承諾將提高股息，並增加股票回購。

正面的財報數據，抵銷了人們對美國通膨的擔憂。Hargreaves Lansdown分析師Susannah Streeter說，在等待周四美國物價指數數據之前，市場情緒可能變得趨向觀望。另外儘管歐洲央行(ECB)在收緊貨幣政策的腳步顯得落後，但是論調已經變得稍微鷹派。

泛歐Stoxx 600指數在一月下跌了4%之後，二月至今已上漲0.6%，交易員也正在消化高漲的通膨數據、ECB鷹派評論，以及一系列企業獲利數據。

法國央行行長de Galhau周二指出，ECB將採取一切必要措施，在一段時間內將通膨引回到2%目標。

在債券殖利率放緩情形下，科技股回升2.9%。

銀行股上漲0.9%，徘徊在自2018年來的最高水準。

丹麥珠寶製造商Pandora大漲7.9%；該公司稱今年銷售將有所改善，並提高2023年營收目標。

Adyen上漲11.5%；該荷蘭支付公司表示，公司核心獲利增51%，業務前景依舊堅強。

丹麥岩棉製造商Rockwool大漲近20%，在歐股名列前茅；該隔熱材料製造商公布強勁季度業績，並表明未來有正面的獲利。