生產中華豆花、中華豆腐的的中華食品(4205)受惠冬季豆腐及火鍋料銷售業績出色，推升1月營收至1.69億元，續創歷史新高，月增3.02%，年增12.21%。

中華食品在2021年第3季起調高產品售價，由於氣溫較低，產品銷售成績出色推升營收成長，但是，台灣市場雞蛋在去年第4季起價格飆漲，再加上黃豆船運不順，造成緊急採購費用的增加，恐將對去年第4季獲利增加負面因素。

中華食品2021年度營收達17.24億元，創歷史新高，年增4.63%，符合年營收平均成長5% 的基調，同時，中華食品統計全年盒裝豆腐出貨已在2021年正式突破1億盒大關，創新高。

中華食品目前生產線全數滿載生產，公司在屏東投逾4億元建設新廠，預計2021年動工，2024年全面量產。中華食品2021年前3季稅後純益2.31億元，年減10.53%，每股純益為2.6元。