有32年歷史的西華飯店將在2月15日熄燈，依據《都市危險及老舊建築物加速重建條例》重建，業界人士預估，未來將成為台北市民生東路上第一棟豪宅。

2月15日，有32年歷史，曾接待美國前總統老布希、英國前首相柴契爾夫人、導演李安、知名影星郭富城、周潤發等政要巨星的台北傳奇飯店西華將正式熄燈。這是繼六福客棧、國賓、華國後，又一家在疫情期間退出市場的台灣老字號飯店。

與君悅、晶華酒店同齡，西華曾是台北最具指標飯店之一。該飯店是全台第一家邀請海外米其林三星主廚來台客座的業者，就連現在紅遍海內外的名廚江振誠，也曾在西華擔任副主廚，可說是台灣Fine Dining（高端餐飲）飲食搖籃。一名前西華高階主管回憶，西華當年能有這樣的地位，全來自董事長劉文治的大膽放權，「以前劉董（劉文治）常告訴我們，只要評估後可行，要多少錢他都願意出。」

儘管西華曾靠著劉文治的獨到眼光與大膽投資，在台灣飯店市場奠定地位，但隨著商圈遷移，國際酒店集團陸續進駐台灣，曾風光一時的西華也漸失往日風采。

「西華收掉當然是正確的！台北市商務飯店在疫情後本來就沒未來，大家巴不得撤離台北市……，」不具名飯店業者直言，疫情改變台灣消費者行為，未來旅遊市場將往平價國旅和高端旅遊發展，有30多年歷史的西華無論是在建物或格局，早已不符市場需求，近年一直無法拉抬房價。

熟悉西華的人透露，對經營飯店有獨到見解的劉文治並非沒有力挽狂瀾的企圖心，例如，去年4月疫情最嚴峻時，西華就斥資6千萬元改裝位在14到17樓的1百間客房。但儘管大動作投入改裝，西華最終仍難敵市場新陳代謝的命運。

起家厝變身 比飯店有賺頭

攤開觀光局觀光旅館營運月報，2020年，西華全年客房住用率僅23.88％，2021年的1到9月，更僅剩14.86％，營收剩不到疫情前的3分之1。反觀2015年才開幕的台北萬豪酒店，雖然在疫情期間也是苦撐經營，近兩年仍維持平均3成以上住房率，顯見新飯店在市場上仍較具有競爭力，也難怪業主劉文治會選擇將重心押在同集團的台北萬豪酒店。

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