台新投信10日表示，近期歐美CPI與PPI皆創下20年以上不等的歷史新高，迫使FED必須加速緊縮資金，原本預期升息會在今年5~6月，但因通膨數據升溫，有提前至３月升息的可能性，也使得美國公債殖利率彈升。

但就歷史經驗來看，美國公債殖利率７次升息期間，全球高收益債皆呈現上漲亮麗表現，可看出全球高收債仍是升息下的資金避風港。而在公債殖利率彈升風險下，建議優先布局具「提前買回策略」優勢及短天期歐洲高收益債，降低資產波動度。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，回顧過去2016~2018 年高通膨、升息背景下，短天期高收益債波動低、穩步上漲。當通膨預期大於2%時，短高收的保護效果更明顯，因為高通膨加上聯準會升息，促殖利率上揚，不利長天期高收債及投資等級債，建議往短天期高收債布局；另一方面，歐洲央行態度略轉鷹，但預期年內升息機率仍低，政策較美國、英國寬鬆，有利於歐高收的走勢。

尹晟龢指出，「提前買回」債券通常附有補償條款，保護投資人權益。此外，因為「提前買回」縮短存續期間，距離到期日愈近，掌握度愈高，可以降低波動度。另一方面，「提前買回」策略對投資人而言，能降低利率風險，並創造滾動的現金流，持續投資新標的；對發債公司而言，「提前買回」給予發行公司更多財務彈性，有機會以更低利率再融資，提升公司財務強度。整體而言，「提前買回」開啟「低不確定性、高殖利率」的高收益債新篇章，提升報酬勝率。