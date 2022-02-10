在英國首相強生明天走訪北大西洋公約組織（NATO）總部與波蘭前，英國下令1000名軍人進入整備狀態，一旦俄羅斯入侵烏克蘭引發人道危機，將提供相關支援。

強生（Boris Johnson）將親赴布魯塞爾和波蘭首都華沙，強調堅守北約原則的必要性，並對俄國在烏克蘭邊境集結大軍一事，討論英國所能提供的軍援方式。

強生此行是國際外交行動的一環，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週稍早會晤俄羅總統蒲亭（Vladimir Putin）；美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）下週則將在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）與美國盟邦和夥伴面對面會談。

此外，英國外交和國防大臣本週也將赴莫斯科，會見俄羅斯外長和防長。

強生在聲明中說：「英國對歐洲安全的承諾堅定不移…作為一個聯盟，我們必須劃清底線，明確指出我們不能妥協的原則。」

英國7日表示，繼去年派遣100人部隊赴波蘭與白俄羅斯邊界協助解決移民危機後，將再增派350人至波蘭。

強生辦公室說，強生與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）將討論英國能夠提供何種援助以增強北約防禦力，包括將其在愛沙尼亞的駐軍人數增加一倍，增派英國皇家空軍（RAF）戰機至南歐，以及派遣特倫特號巡邏艦（Trent patrol vessel）和45型驅逐艦（Type 45 destroyer）赴東地中海等。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110210