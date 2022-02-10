剛從溜馬交易過來的騎士新援利佛特，10日迎來加盟騎士的首場比賽，他替補打了28分鐘，投11中4，貢獻11分、2助攻與1籃板，搭配加蘭轟下全場最高27分，攜手幫助騎士在自家主場以105比92輕取馬刺搶下3連勝，更以34勝21敗暫時獨居東區第3。

先前效力過籃網、溜馬等隊的利佛特，跳槽騎士的主要目的，就是取代本季提前報銷的塞克斯頓位置，他也展現快速融入的本領，儘管還沒跟騎士練過幾次球，就可以馬上站穩球隊第六人位置，更跟昔日籃網搭檔賈瑞特艾倫上演空中第一時間灌籃。

除了利佛特與加蘭的表現，騎士禁區雙雄莫布利、賈瑞特艾倫今天也拿雙十數據，莫布利貢獻18分、12籃板，賈瑞克艾倫也拿15分、14籃板，歐科洛14分，騎士本季繼續展現黑馬態勢，目前距離東區龍頭熱火之間只剩1場勝差。

本季逐漸朝著重建之路邁進的馬刺，今天以凱爾登強生與范塞爾各拿18分最高，懷特17分，穆雷16分、9助攻與6籃板，馬刺今天剛跟爵士、拓荒者完成5人交易，接下來可能在今年交易截止日前做出幾筆交易，期望可以收集更多選秀權或新秀。