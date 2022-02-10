衛福部長陳時中7日接受採訪時稱不排斥選舉，引發各界猜測他年底可能參選台北市長，不過8日上午卻改口稱「不如說是表態不選」。而前立委沈富雄則認為，其實陳時中兩次說法並沒有矛盾，並斷言陳時中「百分之一百」會選台北市長。

今（10）日在廣播節目「POP撞新聞」中，主持人黃暐瀚直問，覺得陳時中會不會台北市長？來賓沈富雄馬上回說，「百分之一百」。

沈富雄分析，陳時中兩次談話已經講得非常清楚，很多人說陳時中兩次說法矛盾，但在自己看來，一點都不矛盾，就像犯罪的人，第一次口供才準嘛對不對？所以第一次說不排除、有參選意願，這也是講給總統蔡英文聽的，因為蔡英文握有台北市長的提名權，當她親耳聽到陳時中有這個意願就夠了，但可能陳時中想了想覺得有點過份，所以第二天才修正，但這兩個加起來一起看，「他就是要選，而且小英也會提名他」。

沈富雄也說，「其實當小英決定，隧道有光了，她決定說你下來，你明天遞個辭職，那我就在台北市提名你」，那個「吃碗內看碗外」的碗外、碗內，就變成捧在掌心的碗，「整碗都捧去，而且可以吃得、喝得很痛快」，所以說陳時中這個人其實滿機靈，EQ很高。

沈富雄今在廣播節目上分析認為，陳時中會選台北市長。（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

沈富雄續指，我們也還沒看到整體的陳時中，像是如何對待同事跟下屬，目前還沒經過選戰考驗，就觀察他這兩年來的作風，其實有點霸道、不尊重民意，但對影響他未來前程的人，是伺候得滿周到，所以他還想做下去，而唯一的希望是在台北市。

至於陳時中為何不選新北跟桃園，沈富雄認為，因為新北跟桃園真的幅員太廣大，很多人第一次空降去參選這兩個地方，從頭到尾都走不完，所以一定要對那個地方熟悉，且走過一部分。

黃暐瀚追問，民進黨最後會不會提名陳時中選台北市長？沈富雄表示，現在民進黨氣勢很強盛，名聲很高，但也有弱點，民進黨在北部（雙北、桃園）可打的牌不多，所以這幾天才傳出行政團隊要下來，如果真的這樣做，他們也是會選得很好，因為他們會挑在當地聲望還可以的人，並投入所有力量、資源，讓他當選，「這是國民黨做不到的，民進黨這點很厲害」。